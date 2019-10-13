В Сети появился перечень приложений, обязательных для установки на Android 10

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В Сети появился список приложений, которые производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.



Это магазин приложений Google Play, поиск Google, браузер Chrome, диск Google, почта Gmail, мессенджер Duo (вместо Hangouts), карты Google, Play Музыка, Play Фильмы, Google Фото и видеохостинг YouTube, пишет издание «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что Google 31 января 2020 года прекратит сертифицировать устройства, работающие на базе Android 9.0 Pie, и перейдет на Android 10. Компания уже начала рассылку прошивок с новой операционной системой. Сначала апдейт получат только аппараты, выпущенные самой Google: модели семейств Pixel, Pixel 2, Pixel 3 и Pixel 3a.