Стала известна дата релиза новой ОС Android 10

3 сентября Google начнет рассылку прошивок с новой операционной системой Android 10.

Сначала апдейт получат только аппараты, выпущенные самой Google: модели семейств Pixel, Pixel 2, Pixel 3 и Pixel 3a. Другие производители смартфонов выпускают обновления, как правило, в течение нескольких месяцев после релиза операционной системы. Перечни смартфонов, на которых планируется установка Android 10, уже опубликовали Huawei и HMD Global (Nokia), передает PhoneArena.

Напомним, к выходу Android 10 Google обновила логотип операционной системы. Официально он будет внедрен одновременно с выходом ОС. Последняя версия логотипа появилась в 2014 году и не менялась уже 5 лет. Также Google отказалась от традиции присваивать новым версиям операционной системы названия десертов.

