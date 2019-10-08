Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android

Фото: скриншот

Американская корпорация Google 31 января 2020 года прекратит сертифицировать устройства, работающие на базе Android 9.0 Pie, и перейдет на новейшую версию Android 10.

Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.

В сентябре Google начал рассылку прошивок с новой операционной системой Android 10. Сначала апдейт получат только аппараты, выпущенные самой Google: модели семейств Pixel, Pixel 2, Pixel 3 и Pixel 3a.

Напомним, к выходу Android 10 Google обновил логотип операционной системы. Официально он будет внедрен одновременно с выходом ОС. Последняя версия логотипа появилась в 2014 году и не менялась уже 5 лет.