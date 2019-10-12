Аварийное отключение электроснабжения в Казани и Зеленодольске

В Казани и Зеленодольске ведутся крупномасштабные работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей прилегающих районов, а также по усилению Единой национальной (общероссийской) электрической сети 220 кВ. В рамках этих работ в течение последних двух лет на электроподстанции 220 кВ Зеленодольская производится реконструкция, завершение которой планируется к концу 2019 года. На период выполнения реконструкции потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме, при этом надежность электроснабжения некоторых групп потребителей временно снижена. Снижение надежности согласовано со всеми заинтересованными сторонами.

На Казанской ТЭЦ-3 (филиал АО «ТГК-16») завершается подготовка к осенне-зимнему периоду с выполнением плановых работ по ремонту электротехнического оборудования сети 110 кВ.

11 октября на Казанской ТЭЦ-3 и ПС 220 кВ Зеленодольской также проводились работы. Все операции по переключению проводились строго по программам и заявкам, согласованным с Системным оператором Единой электрической сети (РДУ Татарстана). Надежность схемы электроснабжения потребителей была временно снижена.

В 17.41 произошло отключение в сети 110 кВ на Казанской ТЭЦ-3. При этом благодаря правильным действиям автоматики не произошло отключения потребителей первой и особой категории надежности и отключения генерирующего оборудования. Тем не менее отсутствие возможности включения резервного питания со стороны ПС Зеленодольская по причине реконструктивных работ, проводимых на ней, привело к отключению потребителей второй и третьей категории надежности в поселках Осиново, микрорайоне «Салават купере».

Данное нарушение электроснабжения потребителей произошло вследствие наложения нескольких обстоятельств: аварийного отключения оборудования на КТЭЦ-3 и одновременного нахождения в ремонте резервных источников питания сети 110 кВ.

Благодаря оперативным действиям персонала Казанской ТЭЦ-3 и Приволжских электрических сетей в 18.46 была включена 4 секция шин 110 кВ Казанской ТЭЦ-3. В 19.01 электроснабжение потребителей было восстановлено. На данный момент электроснабжение потребителям осуществляется в плановом режиме.