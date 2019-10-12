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Из-за крупнейшего за последние 60 лет тайфуна 50 тысяч домов в Японии остались без света

14:03, 12.10.2019
Из-за крупнейшего за последние 60 лет тайфуна 50 тысяч домов в Японии остались без света
Фото: pixabay.com

В Японии объявлен максимальный, пятый уровень опасности из-за приближающегося к архипелагу с юго-востока тайфуна Хагибис. Тайфун уже унес жизнь одного человека, еще девять местных жителей были ранены.

По данным Японского метеорологического агентства, Хагибис приближается к территории страны со скоростью 25 км/ч, в восточной части Японии ожидаются рекордные за последние 60 лет осадки, сообщает «РБК».

На данный момент порядка 50 тысяч домов в Японии остались без электричества. Предупреждения о необходимости покинуть свои дома получили 1,79 млн человек в префектурах Токио, Гумма, Яманаси, Сидзуока, Канагава, Миэ и Тиба.

Происшествия
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