Из-за крупнейшего за последние 60 лет тайфуна 50 тысяч домов в Японии остались без света

В Японии объявлен максимальный, пятый уровень опасности из-за приближающегося к архипелагу с юго-востока тайфуна Хагибис. Тайфун уже унес жизнь одного человека, еще девять местных жителей были ранены.

По данным Японского метеорологического агентства, Хагибис приближается к территории страны со скоростью 25 км/ч, в восточной части Японии ожидаются рекордные за последние 60 лет осадки, сообщает «РБК».

На данный момент порядка 50 тысяч домов в Японии остались без электричества. Предупреждения о необходимости покинуть свои дома получили 1,79 млн человек в префектурах Токио, Гумма, Яманаси, Сидзуока, Канагава, Миэ и Тиба.