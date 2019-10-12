В Казани пройдет крупный Stand Up фестиваль с маркировкой 18+

Фото: пресс-служба Stand Up Kazan

С 22 по 26 октября сразу на десяти площадках Казани будет проходить IV Международный стендап-фестиваль. Комики из 62 городов России и трех стран мира поборются за призовой фонд в 100 тысяч рублей. Для зрителей же вход на все отборочные туры и финальные «схватки» будет свободным и бесплатным, уверяют в Stand Up Kazan.

Известно, что в состав комиссии жюри войдет телеведущий, звезда канала ТНТ Андрей Бебуришвили, посетят столицу Татарстана и другие небезызвестные артисты жанра — Идрак Мерзализаде, Василий Медведев и Виктория Складчикова.