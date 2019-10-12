Правительство США обвинило Telegram в мошенничестве с ICO

Американская Комиссия по ценным бумагам инициировала иск о приостановке ICO сервиса Telegram в суде Манхэттена. По данным агентства правительства США, Telegram Group Inc. и ее дочерней структурой TON Issuer Inc. не были зарегистрированы предложение и продажа токенов Gram, что в свою очередь является нарушением закона о ценных бумагах. Официальный представитель комиссии Стефани Авакян заявила, что судебные разбирательства призваны остановить наводнение рынка незаконно проданными токенами, передает ТАСС.

Из экстренного сообщения комиссии стало известно, что еще на подготовительном этапе выпуска своей криптовалюты компания, созданная Павлом Дуровым, успела продать порядка трех миллиардов Gram, покупателями стали 171 инвестор, лишь американские покупатели вложили $424,5 млн, приобретя треть от всех реализованных Gram. При этом в соглашении о приобретении Gram инвесторам не транслировалась полная информация об оценке рисков вложений.

«Иначе говоря, ответчик намеревается продать миллиарды ценных бумаг, которые затем быстро начнут переходить из рук в руки инвесторов в США, не давая возможности инвесторам получить достоверную информацию о состоянии компании и рисках», — сказано в иске, поданном комиссией.

Ранее «Реальное время» сообщало о разработке Роскомнадзором новой системы блокировки запрещенного мессенджера Telegram, которую российский регулятор планирует представить в течение года. Напомним, что ведомство запустило «блокировку» мессенджера еще 16 апреля 2018 года, однако сервис по-прежнему доступен большинству пользователей.