Радий Хабиров признался, что не может смотреть на свою работу цинично

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими чувствами, когда он год назад впервые вошел в кабинет руководителя региона.

«Меня сегодня все поздравляют и спрашивают, что чувствую сейчас и с какими эмоциями заходил в этот кабинет год назад. Сложный вопрос. Основное переживание и тогда, и сейчас, пожалуй, — ответственность. Я ведь не первый день живу, и не на Луне. Знаю, что жителям республики живется непросто. И уговоры не подействуют, если человеку не хватает на жизнь, а вокруг грязь и равнодушие чиновников», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

По словам главы республики, он живет «в круговерти совещаний, поездок, встреч и тому подобного», и «что-то начало меняться, что-то — нет».

«Этот груз давит, оставляя мало времени на свою собственную жизнь и близких. Но так уж получилось, что это и есть сейчас моя жизнь. Мне некоторые говорили, что надо смотреть на свою работу отстраненнее, с долей цинизма, но не могу так. Если что-то делаю не так — подсказывайте, пожалуйста», — попросил Хабиров.

Напомним, на посту главы РБ Радий Хабиров в должности врио сменил Рустэма Хамитова 11 октября 2018 года — в День республики тот подал в отставку.

Ранее стало известно, что на прошедшие 8 сентября 2019 года выборы главы Башкирии Радий Хабиров потратил 56 млн рублей.