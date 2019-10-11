Акции «Яндекса» рухнули почти на 20% из-за законопроекта о «значимых сайтах»

Фото: Олег Тихонов

Акции «Яндекса» упали на 17,74% в ходе торгов на бирже Nasdaq на фоне обсуждения законопроекта о «значимых интернет-ресурсах».



Цена одной акции составила $29,25, пишет «Интерфакс».

Накануне в Государственной думе прошло заседание экспертного совета по обсуждению законопроекта о регулировании «значимых сайтов». Документ содержит ряд серьезных ограничений для тех сайтов и сервисов, которые будут признаны значимыми для российской инфраструктуры. Под них в случае принятия законопроекта может попасть в том числе и «Яндекс».

Ранее «Яндекс» впервые с 2014 года вошел в список 100 самых быстрорастущих компаний мира по версии Fortune. Сейчас он занимает 24-ю строчку, тогда как 5 лет назад располагался на 65-м месте. Список составлен на основе трех показателей компаний за последние 3 года: темпы роста выручки, темпы роста прибыли на акцию и годовая совокупная доходность.