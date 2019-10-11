Даниил Журавлев: «В третьем периоде включились, но нам чуть-чуть не хватило»

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев прокомментировал исход матча с московским ЦСКА (2:5).

— Игра была сложной, с хорошим соперником. Начало было не очень, потом в третьем включились, но нам чуть-чуть не хватило.

— Судя по вашему времени на площадке, тренер вам доверяет.

— Спасибо ему за доверие. Но сегодняшний матч не могу занести себе в актив, скорее в минус. Потому что «-3» и команда проиграла — это не очень хорошо.

— В Москве с ЦСКА даже лучше сыграли, чем сегодня в Казани. Почему так получилось?

— Не знаю, не могу сказать. Вроде силы были, старались. Но соперник очень хорош, они бегут, форчекинг, с ними тяжело играть.

— Несмотря на поражение, в раздевалку вошли руководители клуба. Что они сказали?

— Они ничего не говорили. Только главный тренер сказал и все, — передает слова Журавлева корреспондент «Реального времени».