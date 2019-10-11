Детский технопарк «Кванториум» появится в Казани

В Казани появится научный центр для детей «Кванториум». Субсидию на создание сети подобных технопарков Татарстан и еще 24 субъекта России получат в 2021 году.

«Кванториум» будет включать в себя автоквантум, аэроквантум, промробоквантум, IТ-квантум, космоквантум, промдизайнквантум и т. д., сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На данный момент детские технопарки «Кванториум» функционируют в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. Год назад премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении комплекса мер по созданию детского мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Татарстан на 2019—2021 годы и концепции создания мобильного технопарка «Кванториум».