Тренер «Ак Барса»: «Против ЦСКА сыграем оптимальным составом»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал об ожиданиях от команды в матче КХЛ против московского ЦСКА.

− В команде приподнятое настроение, мы провели два хороших матча на выезде — пусть не все у нас получалось, но мы в целом хорошо отыграли. Отдохнули, провели анализ игры и готовы сегодня играть с чемпионом.

− И «Ак Барс», и ЦСКА придерживаются схожей системы игры — активный хоккей, много владения шайбой. Как команда будет противодействовать, по сути, своей системе игры?

− В игре команд, несмотря на схожие вещи, очень много отличий как в защите, так и в нападении. Нужно отметить, что ЦСКА — это чемпион, у них отличный подбор игроков, хорошо поставленная командная игра, они отлично действуют в большинстве. Мы можем противопоставить этому свой хоккей — дисциплину, причем сегодня она будет важнее, чем мотивация, а также командную игру. За счет этого мы можем добиться успеха. Ну и сегодня ожидается аншлаг, поэтому мы не хотим ударить в грязь лицом перед болельщиками.

− Соперники встречались 3 сентября. Насколько с тех пор изменился «Ак Барс»?

− Мы постоянно анализируем свою игру и пытаемся всячески ее улучшить, все время стремимся к вершине и не стоим на месте, постепенно повышая планку уровня своей игры.

− Будут ли сегодня перестановки в составе?

− Против ЦСКА мы сыграем оптимальным составом, изменений будет минимум, — сказал Перов.