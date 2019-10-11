Иржи Секач: «С тех пор, как я покинул Казань, здесь все поменялось. Но игра с «Ак Барсом» будет особенной»

Фото: «Реальное время» / Эрик Добролюбов

Чешский форвард московского ЦСКА Иржи Секач в беседе с корреспондентом «Реального времени» поделился мыслями о предстоящей игре против своей бывшей команды «Ак Барс», а так же рассказал, с какими чувствами вернулся в Казань.

— Здесь у меня осталось много воспоминаний, и на самом деле очень странные ощущения вновь оказаться здесь в Казани, чтобы играть против «Ак Барса». Но, с другой стороны, это нормально, посмотрим, как будет на льду.

— Для тебя это будет особенным матчем?

— Здесь теперь другие игроки, другой тренер. Произошло много изменений с тех пор, как я покинул команду. Но тем не менее это будет особенная игра для меня, — сказал Секач.

Напомним, чешский хоккеист провел два сезона в составе «Ак Барса» (2017/18 и 2018/19) и становился обладателем Кубка Гагарина в составе казанской команды. Нынешним летом Иржи Секач был обменен в московское ЦСКА на защитника Игоря Ожиганова.

В первой игре сезона между командами, которая прошла 3 сентября, Секач отметился двумя заброшенными шайбами, в том числе победной.

Игра между «Ак Барсом» и ХК ЦСКА пройдет сегодня в «Татнефть Арене» в 19.00 по мск.