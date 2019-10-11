В Казани гособвинитель запросил для мирового судьи в отставке 5 лет колонии и штраф 5 млн

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по уголовному делу мирового судьи в отставке Эльмиры Зиганшиной, ее гражданского супруга Артема Косарева, учредителя театральной компании «Бенефис» Роберта Хайрутдинова и завскладом ООО «Капитель» Эльдара Аюпова.



Всех четверых гособвинитель Сергей Якунин просил признать виновными в покушении на посредничество взятке 510 тысяч рублей (реальное задержание проводилось с суммой 450 тыс. рублей). При этом для отставного судьи он запросил 5 лет колонии со штрафом в 5,1 млн рублей (10-кратный размер взятки), для Косарева — тот же штраф и 4,5 года колонии.

Аюпова и Хайрутдинова прокурор считает нужным наказать условными сроками в 4,5 года со штрафами 2,55 млн рублей (пятикратный размер взятки) — как признавших вину в покушении на посредничество.

В ходе судебного допроса Артем Косарев заявил о непричастности супруги к этой истории и признался — сам хотел получить деньги «под предлогом решения вопроса в Верховном суде», но никому из работников суда их передавать не собирался. В прениях он просил считать его действия покушением на мошенничество.

Эльмира Зиганшина просила об оправдании. Она сказала — никаких противоправных действий не совершала, но уже пострадала от этой истории, потеряв работу и здоровье.

Напомним, в суд это дело пришло с обвинением о посредничестве взятке.