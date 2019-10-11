Татарстанская ФАС усомнилась в правдивости рекламы пиццы
Татарстанское УФАС России назначило штраф в размере 150 тыс. рублей Domino’s Pizza за использование формулировки «№1 в мире».
Ведомство квалифицировало применение обозначения «№1» как нарушение законодательства о рекламе.
Использование такой рекламной формулировки антимонопольщики расценили как введение потребителя в заблуждение. Domino’s Pizza, используя это обозначение, не дала ссылки на основания, позволяющие оценить производимую компанией пиццу как «№1 в мире».
«В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона «О рекламе», реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации, является ненадлежащей. Часть 1 статьи 5 регламентирует, что реклама должна быть добросовестной и достоверной», — передает пресс-служба УФАС Татарстана.
Ранее сообщалось, что московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) может оштрафовать сервис «КиноПоиск» на 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу премиальной подписки.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым