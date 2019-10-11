Татарстанская ФАС усомнилась в правдивости рекламы пиццы

Татарстанское УФАС России назначило штраф в размере 150 тыс. рублей Domino’s Pizza за использование формулировки «№1 в мире».

Ведомство квалифицировало применение обозначения «№1» как нарушение законодательства о рекламе.

Использование такой рекламной формулировки антимонопольщики расценили как введение потребителя в заблуждение. Domino’s Pizza, используя это обозначение, не дала ссылки на основания, позволяющие оценить производимую компанией пиццу как «№1 в мире».

«В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона «О рекламе», реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации, является ненадлежащей. Часть 1 статьи 5 регламентирует, что реклама должна быть добросовестной и достоверной», — передает пресс-служба УФАС Татарстана.

Ранее сообщалось, что московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) может оштрафовать сервис «КиноПоиск» на 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу премиальной подписки.

