ФАС может оштрафовать «КиноПоиск» на полмиллиона рублей за недостоверную рекламу подписки

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) может оштрафовать сервис «КиноПоиск» на 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу премиальной подписки на сайте Yandex.ru.

В рекламе отмечалось, что по премиальной подписке клиент в течение 30 дней может бесплатно смотреть сериалы, в том числе «Игру престолов». Однако при переходе на сервис зрителям предлагали лишь 7 дней просмотров.

ФАС усмотрела признаки нарушения закона «О рекламе» и возбудила производство по делу в отношении рекламодателя ООО «Кинопоиск» и заинтересованного лица ООО «Яндекс». Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

Ранее ФАС завела дело на компанию Apple после жалобы «Лаборатории Касперского». У разработчика антивируса была отклонена версия программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).