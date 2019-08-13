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ФАС может оштрафовать «КиноПоиск» на полмиллиона рублей за недостоверную рекламу подписки

19:58, 13.08.2019
ФАС может оштрафовать «КиноПоиск» на полмиллиона рублей за недостоверную рекламу подписки
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) может оштрафовать сервис «КиноПоиск» на 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу премиальной подписки на сайте Yandex.ru.

В рекламе отмечалось, что по премиальной подписке клиент в течение 30 дней может бесплатно смотреть сериалы, в том числе «Игру престолов». Однако при переходе на сервис зрителям предлагали лишь 7 дней просмотров.

ФАС усмотрела признаки нарушения закона «О рекламе» и возбудила производство по делу в отношении рекламодателя ООО «Кинопоиск» и заинтересованного лица ООО «Яндекс». Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

Ранее ФАС завела дело на компанию Apple после жалобы «Лаборатории Касперского». У разработчика антивируса была отклонена версия программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

Технологии
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