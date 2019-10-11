В Химках обнаружены тела двух стюардов — один из них из Башкирии

В подмосковных Химках обнаружены тела двух стюардов. Один из погибших из Башкирии, второй — из Кирова.

Полицейские обнаружили в съемной квартире тела двух стюардов авиакомпании «Россия». Также на месте нашли пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Как стало известно «РБК» из собственных источников, внешних признаков насильственный смерти не было обнаружено.

Один из погибших — мужчина 1990 года рождения, зарегистрирован в Башкирии . Тела направлены на судебно-медицинское исследование. Управление СК по Московской области организовало проведение доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РТ приступил к рассмотрению уголовного дела о двойном убийстве пожилой пары в селе Новые Чути Бавлинского района. В этом обвиняют жителей города Октябрьский Башкирии Сергея Груняхина, его брату Вячеславу Кекселю предъявляют лишь кражу автомашины убитых.

