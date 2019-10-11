В III квартале 2019 года в Татарстане изъято более двух тонн некачественной мясной продукции

В ходе мониторинга качества и безопасности мясопродуктов, в том числе мясных консервов, Управлением Роспотребнадзора по РТ в третьем квартале 2019 года исследовано более 2,4 тысячи проб мясной продукции. Удельный вес нестандартных проб по микробиологической загрязненности за анализируемый период составил 4,1% (за аналогичный период 2018 года — 4,6 %).

В 1,7 раза снизился удельный вес мясной продукции, не соответствующей по показателям качества (пищевая и энергетическая ценность, массовая доля влаги и несоответствие информации, заявленной на этикетке) — с 7,1 % в третьем квартале 2018 года до 4,2 % в третьем квартале 2019 года, сообщает татарстанский Роспотребнадзор.

При этом в исследованных образцах мяса и продуктах из него не были обнаружены токсичные элементы, пестициды, антибиотики, ГМО и радионуклиды.

Надзорные мероприятия по контролю за производством и оборотом мясопродуктов проведены в 195 организациях торговли и общественного питания. Изъята из оборота 221 партия мясопродуктов объемом более двух тонн в связи с несоответствием установленным требованиям, истекшим сроком годности, отсутствием товаросопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре (в третьем квартале 2018 года изъято из оборота 319 партий мясопродуктов объемом более 1,7 тонны).

За выявленные нарушения наложено 305 административных штрафов на сумму почти 2,8 млн рублей. Деятельность восьми объектов решениями судов приостановлена на срок от 10 до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана рассказал о нарушениях в столовых детсадов и школ.