Артист казанского ТЮЗа умер во время спектакля
Вчера во время вечернего спектакля скончался артист казанского ТЮЗа, заслуженный артист РТ Арсений Курченков. Ему было 42 года.
О смерти актера казанский театр сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«10 октября в нашей семье случилось большое горе. На 43-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист Республики Татарстан Арсений Курченков. Для нас это невосполнимая утрата. Точную дату и время гражданской панихиды сообщим позже», — говорится в сообщении.
Судя по афише, в театре шла постановка «Бал.Бесы» по Достоевскому. Курченков играл в ней роль Степана Верховенского.
Как сообщают коллеги артиста в чате одного телеграм-канала, Арсению стало плохо во время спектакля. Ему вызвали скорую, но спасти не успели.
Справка
Арсений Курченков окончил Казанское театральное училище в 1997 году, тогда же был принят в труппу местного Театра юного зрителя. В казанском театре он сыграл роли Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» по произведению А.Н. Островского, Дона Карлоса в «Доне Жуане» Ж.-Б.Мольера, Бенволио в «Ромео и Джульетте» В.Шекспира, Пьеро в «Приключениях Буратино» А. Толстого и множество других.
В 2008 -2009 гг. играл в самарских театрах.
Является лауреатом Международного конкурса актерской песни Андрея Миронова (2000,2004 гг.), победителем Открытого республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие–Йолдызлык» (2003г.).
Спектакль «Бал.Бесы» поставлен в рамках Федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» и является победителем в номинации «Событие года» VII Ежегодной театральной премии Министерства культуры РТ «Тантана-2019" (г.Казань).
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