Артист казанского ТЮЗа умер во время спектакля

Вчера во время вечернего спектакля скончался артист казанского ТЮЗа, заслуженный артист РТ Арсений Курченков. Ему было 42 года.

О смерти актера казанский театр сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«10 октября в нашей семье случилось большое горе. На 43-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист Республики Татарстан Арсений Курченков. Для нас это невосполнимая утрата. Точную дату и время гражданской панихиды сообщим позже», — говорится в сообщении.

Судя по афише, в театре шла постановка «Бал.Бесы» по Достоевскому. Курченков играл в ней роль Степана Верховенского.

Как сообщают коллеги артиста в чате одного телеграм-канала, Арсению стало плохо во время спектакля. Ему вызвали скорую, но спасти не успели.