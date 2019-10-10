Самые редкие имена казанских новорожденных на прошлой неделе — Нэя, Амань, Кир и Сафият

Самыми популярными именами казанских новорожденных на прошлой неделе стали: Тимур, Ясмина, Амир, Карим и Анастасия. А самыми редкими — Нэя, Амань, Кир, Сафият, Сайдаш, Аглая, Лука, Златослава и Селена.

Всего за прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 382 малышей — 201 мальчика и 181 девочки.

Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 43 года. Возраст самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 53 года, передает пресс-служба мэрии Казани.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 233 пары.

Неделей ранее самыми редкими имена казанских детей стали Николь, Рада, Демиан и Мирана.