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Россия — Шотландия: Баринов, Оздоев, Дзюба выйдут с первых минут, Соболев — вне состава

20:26, 10.10.2019
Россия — Шотландия: Баринов, Оздоев, Дзюба выйдут с первых минут, Соболев — вне состава
Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Стал известен состав сборной России по футболу на игру отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.

С первых минут на поле появятся два бывших футболиста казанского «Рубина» Магомед Оздоев и Федор Кудряшов.

Отметим, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев и полузащитник «Рубина» Павел Могилевец остались вне заявки сборной.

Состав сборной России: Гильерме — Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес — Жирков, Баринов, Оздоев, Головин — Ионов, Дзюба.

СпортФутбол
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