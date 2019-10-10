Россия — Шотландия: Баринов, Оздоев, Дзюба выйдут с первых минут, Соболев — вне состава
Стал известен состав сборной России по футболу на игру отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
С первых минут на поле появятся два бывших футболиста казанского «Рубина» Магомед Оздоев и Федор Кудряшов.
Отметим, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев и полузащитник «Рубина» Павел Могилевец остались вне заявки сборной.
Состав сборной России: Гильерме — Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес — Жирков, Баринов, Оздоев, Головин — Ионов, Дзюба.СпортФутбол
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