Сошников о ситуации в «Салавате»: «Мы потеряли уверенность в себе»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал ситуацию внутри команды после второго домашнего поражения подряд.

— У команды второе поражение подряд. Как вы считаете, что не получилось в этих матчах?

— Наверное, мы сейчас потеряли уверенность в себе. У нас есть хорошие игроки в команде, есть работяги. Каждый должен сконцентрировать внимание на своей работе. Самое главное — не грузиться, а найти уверенность в себе, в своих руках, ногах, голове.

— У вас новые партнеры по звену. Насколько сложно перестраиваться?

— Это не тяжело. Мы все играем в одном стиле. Все бежим, стараемся играть в чужой зоне. Как я уже сказал, просто немного пропала уверенность. Надо искать ее через работу, уверенность надо заслужить. Это такая вещь, если она есть, то ее нельзя отпускать. Мы ее отпустили, теперь надо заново зарабатывать.

— «Салават» находится на последнем месте по реализации большинства. В чем причина?

— Исполнение страдает, а также вход в зону. Нужно больше бросать и закрывать обзор. В этом плане, конечно, вратарю всегда закрываем обзор, просто шайба не доходит до ворот. Нужно больше тренироваться, по-другому мы это никак не исправим. Нужно каждый день над этим работать и оттачивать навык, — сказал Сошников.