«Салават Юлаев» проиграл во втором матче кряду

«Салават Юлаев» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил у себя дома «Барысу» — 1:2.

В составе уфимцев впервые в сезоне отличился финский нападающий Сакари Маннинен. За гостей по два очка набрали Даррен Дитц и Никита Михайлис.

Отметим, что это уже второе поражение подряд для «Салавата Юлаева» в домашней серии.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 (11:42) — Дитц (Михайлис, Тангрэйди);

1:1 (34:49) — Маннинен (Умарк);

1:2 (44:18) — Волк (Дитц, Михайлис, бол.).