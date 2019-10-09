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«Салават Юлаев» проиграл во втором матче кряду

19:38, 09.10.2019
«Салават Юлаев» проиграл во втором матче кряду
Фото: vk.com/hcbarys

«Салават Юлаев» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил у себя дома «Барысу» — 1:2.

В составе уфимцев впервые в сезоне отличился финский нападающий Сакари Маннинен. За гостей по два очка набрали Даррен Дитц и Никита Михайлис.

Отметим, что это уже второе поражение подряд для «Салавата Юлаева» в домашней серии.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
0:1 (11:42) — Дитц (Михайлис, Тангрэйди);
1:1 (34:49) — Маннинен (Умарк);
1:2 (44:18) — Волк (Дитц, Михайлис, бол.).

СпортХоккей Башкортостан
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