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Завтра в домах пяти районов Казани отключат свет

13:30, 10.10.2019
Завтра в домах пяти районов Казани отключат свет
Фото: kzn.ru

Завтра, 11 октября, в пяти районах Казани временно отключат свет. Это затронет следующие дома:

  • С 9.00 до 17.00 электроснабжение будет временно прекращено в Авиастроительном районе по ул. Лечебной, 7 (городская клиническая больница №12).
  • С 9.00 до 17.00 в Вахитовском районе света не будет в домах по улицам Закамской, Кузнечной, Нестеровской, Нестеровский овраг, Нестеровский спуск, Охотской, Поперечно-Слободской, Тихой, Центральной.
  • С 9.00 до 17.00 в Ново-Савиновском районе останутся без света здания по пр. Ибрагимова, 55, 57, 57а (детсад №346), 59, ул. Лаврентьева, 18а (школа №89), 20, ул. Четаева, 5, пр. Ямашева, 28, 71, 73.
  • С 8.00 до 18.00 жители Приволжского района останутся без электричества. Это затронет следующие дома: по ул. Парина, 10, 12, 16, 20, 22, а также в домах поселка Мирный по адресам: 1-я Земляничная, 3-я Давликеевская, 4-я Давликеевская, 5-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Кулаевская, Новинка, Пологая и домах поселка Плодопитомник по улицам Лесной, Раушан, Славной, Снежной, Уртак.
  • С 8.00 до 18.00 отключение электричества затронет дома по переулку Мизгел поселка Вишневка, а также поселка Вознесенское по улицам 4-й Ноксинский переулок, Батырлык, Дивизионной, Динмухаметова, Дубравной, Заречной, Зарничной, Луговой, Менделеева, Миляшле, Наклонной, Ноксинский спуск, Обновления, Профсоюзной, Снайперской, Таныш, Туры, Туманной, Цветочной, Яфраклы.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, передает пресс-служба исполкома города.

Общество Татарстан
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