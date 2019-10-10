Купленный «Зенитом» за 40 млн евро Малком больше не сыграет в этом году

Полузащитник «Зенита» Малком пропустит еще два месяца и не сможет сыграть в нынешнем календарном году, сообщает официальный сайт питерцев.

«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб «сине-бело-голубых» принял решение прооперировать игрока. Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20», — говорится в сообщении клуба.

Футболист, купленный летом за 40 млн евро, перенес операцию на бедре в Финляндии. Теперь Малком вернется в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе.