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Купленный «Зенитом» за 40 млн евро Малком больше не сыграет в этом году

10:58, 10.10.2019
Купленный «Зенитом» за 40 млн евро Малком больше не сыграет в этом году
Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Малком пропустит еще два месяца и не сможет сыграть в нынешнем календарном году, сообщает официальный сайт питерцев.

«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб «сине-бело-голубых» принял решение прооперировать игрока. Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20», — говорится в сообщении клуба.

Футболист, купленный летом за 40 млн евро, перенес операцию на бедре в Финляндии. Теперь Малком вернется в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе.

СпортФутболОбщество
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