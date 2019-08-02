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«Зенит» объявил о переходе Малкома. Сумма трансфера — 40 млн евро плюс 5 млн евро бонусы

16:59, 02.08.2019
«Зенит» объявил о переходе Малкома. Сумма трансфера — 40 млн евро плюс 5 млн евро бонусы

Бразильский полузащитник «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт питерского клуба.

22-летний футболист подписал с петербуржцами пятилетний контракт. Предположительно, сумма трансфера игрока составила 40 млн евро плюс бонусы 5 млн, зарплата игрока в «Зените» составит 8 млн евро в год.

В прошедшем сезоне испанского чемпионата Малком сыграл 15 матчей, забил 1 гол и сделал две результативные передачи.

СпортФутболОбщество
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