«Зенит» объявил о переходе Малкома. Сумма трансфера — 40 млн евро плюс 5 млн евро бонусы
Бразильский полузащитник «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт питерского клуба.
22-летний футболист подписал с петербуржцами пятилетний контракт. Предположительно, сумма трансфера игрока составила 40 млн евро плюс бонусы 5 млн, зарплата игрока в «Зените» составит 8 млн евро в год.
В прошедшем сезоне испанского чемпионата Малком сыграл 15 матчей, забил 1 гол и сделал две результативные передачи.СпортФутболОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым