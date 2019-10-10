Названа самая популярная сфера для трудоустройства молодежи

Исследование сервиса по поиску работы Worki показало, что большинство соискателей в возрасте от 19 до 25 лет отдают предпочтение сферам развлечений, общепита или науки.

«Наиболее приоритетной является сфера развлечений: 58% откликов на такие вакансии на Worki оставляют соискатели в возрасте от 19 до 25 лет», — говорится в исследовании.

При этом 54% от всех откликов в сфере общепита составляют отклики молодежи, в научной сфере доля молодежи, желающей трудоустроиться, составляет 47%. Общее число соискателей в возрасте 19—25 лет сайте составило 35%.

Согласно результатам исследования, всего 8% соискателей в возрасте до 18 лет имеют резюме. Четверть соискателей (25%), создавших резюме, имеют высшее образование, при этом 13% из них составляют резюме соискателей старше 30 лет, пишет ТАСС.

Ранее аналитики «Авито. Работа» узнали размер среднемесячной зарплаты в Казани. По итогам исследования оказалось, что средняя зарплата казанцев равна 37,5 тыс. рублей, за год она стала больше на 7%.

