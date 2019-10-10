Лилия Галимова о благоустройстве дворов: «Президентская программа не подразумевает сбора денег с населения»
Президентская программа «Наш двор» не подразумевает сбора денег с населения, заявила представитель аппарата президента Татарстана Лилия Галимова.
«Президентская программа «Наш двор» будет включать в себя базовый набор работ по благоустройству. В случае если жители захотят сами расширить перечень этих работ, они могут воспользоваться законным правом добровольного участия денежными средствами», — сказала она «Коммерсанту».
Речь идет лишь о предоставлении жителям возможности заключать договоры с управляющими компаниями при желании «положить брусчатку или установить фонтан у себя во дворе», пояснили изданию в Госсовете.
Ранее с инициативой распространить «институт самообложения» на многоквартирные дома выступил глава комитета Госсовета по жилищной политике Александр Тыгин.
Госсовет Татарстана уже подготовил проект изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят проводить сходы граждан по введению самообложения в отдельных частях муниципалитетов. Он будет рассмотрен до конца года.
Справка
Программа «Наш двор» была инициирована татарстанским отделением «Единой России» накануне выборов в Госсовет. Проект поддержал президент республики Рустам Минниханов. Он сказал, что программа будет финансироваться за счет внебюджетных средств, на ее реализацию будет направлено 50 млрд рублей от дивидендов на акции «Татнефти». В трехлетнюю программу войдут все дворы многоквартирных домов, построенные до 2014 года включительно.
комментарии