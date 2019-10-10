Лилия Галимова о благоустройстве дворов: «Президентская программа не подразумевает сбора денег с населения»

Президентская программа «Наш двор» не подразумевает сбора денег с населения, заявила представитель аппарата президента Татарстана Лилия Галимова.

«Президентская программа «Наш двор» будет включать в себя базовый набор работ по благоустройству. В случае если жители захотят сами расширить перечень этих работ, они могут воспользоваться законным правом добровольного участия денежными средствами», — сказала она «Коммерсанту».

Речь идет лишь о предоставлении жителям возможности заключать договоры с управляющими компаниями при желании «положить брусчатку или установить фонтан у себя во дворе», пояснили изданию в Госсовете.

Ранее с инициативой распространить «институт самообложения» на многоквартирные дома выступил глава комитета Госсовета по жилищной политике Александр Тыгин.

Госсовет Татарстана уже подготовил проект изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят проводить сходы граждан по введению самообложения в отдельных частях муниципалитетов. Он будет рассмотрен до конца года.