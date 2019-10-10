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Лилия Галимова о благоустройстве дворов: «Президентская программа не подразумевает сбора денег с населения»

04:00, 10.10.2019 1
Лилия Галимова о благоустройстве дворов: «Президентская программа не подразумевает сбора денег с населения»
Фото: realnoevremya.ru

Президентская программа «Наш двор» не подразумевает сбора денег с населения, заявила представитель аппарата президента Татарстана Лилия Галимова.

«Президентская программа «Наш двор» будет включать в себя базовый набор работ по благоустройству. В случае если жители захотят сами расширить перечень этих работ, они могут воспользоваться законным правом добровольного участия денежными средствами», — сказала она «Коммерсанту».

Речь идет лишь о предоставлении жителям возможности заключать договоры с управляющими компаниями при желании «положить брусчатку или установить фонтан у себя во дворе», пояснили изданию в Госсовете.

Ранее с инициативой распространить «институт самообложения» на многоквартирные дома выступил глава комитета Госсовета по жилищной политике Александр Тыгин.

Госсовет Татарстана уже подготовил проект изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят проводить сходы граждан по введению самообложения в отдельных частях муниципалитетов. Он будет рассмотрен до конца года.

Справка

Программа «Наш двор» была инициирована татарстанским отделением «Единой России» накануне выборов в Госсовет. Проект поддержал президент республики Рустам Минниханов. Он сказал, что программа будет финансироваться за счет внебюджетных средств, на ее реализацию будет направлено 50 млрд рублей от дивидендов на акции «Татнефти». В трехлетнюю программу войдут все дворы многоквартирных домов, построенные до 2014 года включительно.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    Сначала скажут, что не будут собирать деньги, а потом просто включат в счет- фактуры? Так получилось с видеокамерами в подъездах и у домов. Говорили, что устанавливают за счет ведомства, государства, а теперь- плати по счету. Несколько молодых людей, видимо, сыновья особо-предприимчивых, организовали ООО- "станок по производству дохода- и успешно, без всяких договоров с жителями, ежемесячно собирают миллионы. Куда смотрит Закон?
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