Тимур Нагуманов стал «железным человеком»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов принял участие в соревнованиях по триатлону в испанской Барселоне и получил титул полного Ironman. Об этом он сообщил в своем инстаграм-блоге.

Нагуманову удалось без перерыва пройти следующие этапы: заплыв на 2,4 мили (3,86 км), проехать на велосипеде по шоссе 112 миль (180,25 км) и пробежать марафонский забег на 26,2 мили (42,195 км).

По словам чиновника, он шел к этому почти 2 года. Нагуманов поблагодарил своего тренера Сергея Яковлева и врача-диетолога Элину Борханову.

«Самые невероятные достижения возможны только когда рядом по настоящему близкие и родные люди. Спасибо всей моей дружной семье! Мой полный Ironman к которому я шел почти 2 года — это наша общая заслуга. До сих пор не верю что смог сделать это) Отдельное спасибо лучшему тренеру @seregatri и лучшему доктору @elinnika , вы настоящие молодцы!», — написал глава Альметьевского района.

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

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