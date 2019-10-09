Бывший главный педагог Казани объяснил странную историю с его увольнением — видео

Фото: Реальное время

Бывший глава управления образования Казани Ильнар Хидиятов сегодня объяснил журналистам, как получилось, что мэрия уволила его 30 сентября, а 5 октября он был в Москве на церемонии награждения конкурса «Учитель года».

— Как объявили, так и объявили, так оно и есть, — комментирует Хидиятов заявление мэрии. — В командировке в Москве был, от управления [образования Казани]. Меня никто не ознакомил с распоряжением об увольнении. Когда ознакомят, я буду знать, что я уволен.

Однако Хидиятов не стал опровергать заявление о том, что он уволился по собственному желанию, причем именно 30 сентября.

«Написать заявление не значит уволиться. Увольняет руководитель. Заявление писал, 30-го. Написал в Москве и отправил в Казань».

Напомним, что Хидиятова подозревают во взятках на 1,5 млн рублей. Подробности дела — в репортаже «Реального времени».