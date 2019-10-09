На матч Россия — Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов
Российский футбольный союз сообщил о повышенном интересе российских болельщиков к предстоящему матчу отборочного раунда чемпионата Европы по футболу, который пройдет в «Лужниках».
Так, на данный момент на игру между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов.
Отметим, что в случае победы над шотландцами и ничейного результата в матче сборных Кипра и Казахстана подопечные Станислава Черчесова гарантируют себе выход в финальную часть Евро-2020.
Игра пройдет в четверг, 10 октября, в Москве, начало встречи в 21.45 по мск.СпортФутболОбщество
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