Минниханов предложил Венедиктову посетить выставку о Золотой Орде

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин рассказал в своем Twitter детали беседы Рустама Минниханова и главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

По словам Хайруллина, они говорили о национальных языках, преподавании религии в школе, Белоруссии, Украине, а также о России и ее регионах.

Как стало известно «Реальному времени», на встрече Минниханов пригласил Венедиктова совершить небольшую поездку по примечательным местам Казани. В частности, посетить закрывающуюся выставку «Золотая Орда и Причерноморье» в центре «Эрмитаж Казань».

Президент РТ @RusMinnikhanov встретился с @aavst. Говорили о национальных языках, преподавнии религии в школе, Белоруссии, Украине, России и ее регионах pic.twitter.com/GaNlri17gF — Эдуард Хайруллин (@Edkhayrullin) 9 октября 2019 г.

Напомним, сегодня Алексей Венедиктов приехал в Казань. Свое прибытие в столицу Татарстана он анонсировал в своем телеграм-канале. Журналист встретился с мэром Казани Ильсуром Метшиным и президентом республики Рустамом Миннихановым. Кроме того, Венедиктов выразил надежду на встречу завтра с Государственным Советником Татарстана Минитимером Шаймиевым.

