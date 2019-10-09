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Минниханов предложил Венедиктову посетить выставку о Золотой Орде

13:11, 09.10.2019
Минниханов предложил Венедиктову посетить выставку о Золотой Орде
Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин рассказал в своем Twitter детали беседы Рустама Минниханова и главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

По словам Хайруллина, они говорили о национальных языках, преподавании религии в школе, Белоруссии, Украине, а также о России и ее регионах.

Как стало известно «Реальному времени», на встрече Минниханов пригласил Венедиктова совершить небольшую поездку по примечательным местам Казани. В частности, посетить закрывающуюся выставку «Золотая Орда и Причерноморье» в центре «Эрмитаж Казань».

Напомним, сегодня Алексей Венедиктов приехал в Казань. Свое прибытие в столицу Татарстана он анонсировал в своем телеграм-канале. Журналист встретился с мэром Казани Ильсуром Метшиным и президентом республики Рустамом Миннихановым. Кроме того, Венедиктов выразил надежду на встречу завтра с Государственным Советником Татарстана Минитимером Шаймиевым.

ТехнологииМедиаОбществоВласть Татарстан
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