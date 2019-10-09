WADA получило объяснения России по поводу расхождения данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта России объяснений по поводу расхождения данных Московской антидопинговой лаборатории.

«WADA может подтвердить, что получило ответ от российских властей на список подробных вопросов, возникших у WADA во время анализа данных, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года», — говорится в заявлении пресс-службы агентства.

Ранее WADA направило в адрес Минспорта РФ прошение о предоставлении уточнения по 31 вопросу. В случае отсутствия основательных доказательств со стороны России нашу страну могут отстранить от двух следующих Олимпийских игр.