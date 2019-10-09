СМИ обнаружили в открытом доступе номера спецсвязи для высокопоставленных чиновников и силовиков

Интернет-издание «Медуза» обнаружило на сайте госзакупок в открытом доступе номера телефонов высокопоставленных чиновников.

Как поясняет издание, десятки ведомств — гражданских и силовых — закупают у Федеральной службы охраны (ФСО) услуги правительственной связи.

Оказалось, что ведомства заключают контракты с управлением правительственной связи ФСО. После клиенты получают выделенный номер и специальное зашифрованное устройство, которое нельзя никому передавать. Стоимость одного контракта составляет 7 800 рублей в год.

В открытый доступ попали номера спецсвязи двух вице-мэров Москвы — Александра Горбенко и Максима Ликсутова, начальника Следственного комитета — Александра Бастрыкина, руководства Генпрокуратуры, губернатора Владимирской области, главы Дагестана, а также председателя ЦИК РФ.

Как отмечает собеседник издания, знакомый с оборотом средств связи, сами чиновники не любят пользоваться этими средствами связи. По его словам, они опасаются прослушки.



Корреспонденты издания попробовали позвонить по ряду номеров, однако почти все они оказались отключены. Звонок прошел лишь по номеру главы ЦИК России Эллы Памфиловой, но трубку никто не взял. Позже выяснилось, что журналистам «Эха Москвы» все-таки удалось дозвониться до Памфиловой по спецномеру, и она подтвердила его достоверность.