Уфа примет чемпионат мира по хоккею среди женщин 2021 года

Женский чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Уфе. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Решение уже принято, чемпионат мира в 2021 году на сто процентов пройдет в Уфе. Мы сделаем все возможное, чтобы гостеприимно принять всех участников», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Матчи чемпионата мира пройдут на двух аренах — в Уфимском дворце спорта и на «Уфа Арене».

Отметим, что Россия еще ни разу не проводила чемпионаты мира по хоккею среди женских сборных.