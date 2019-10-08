Власти Татарстана осмотрят все лагеря Крыма, претендующие на прием детей

ГБУ «Республиканский центр «Черноморец» в конце года осмотрит все лагеря в Крыму перед тем, как отправить туда детей из Татарстана в 2020 году.



«В первую очередь это касается медицинской части, потому что, как показал опыт, лагерь («Лучистый», — ИФ) хороший, но по медицинской части не был готов принять такое количество детей во время отравления», — сказал директор центра Евгений Ветров на брифинге в Казани .

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов в свою очередь сообщил журналистам, что попросил нового премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка организовать дополнительные проверки лагерей перед заездом детей.



«Внешне лагеря могут выглядеть достойно, но есть два ключевых момента, из-за которых случаются такие ЧП: персонал, принятый на работу без документов либо не соблюдающий правила гигиены, второй момент — это закупка продуктов», — цитирует его «Интерфакс».

Напомним, в июле в лагере «Лучистый» в Крыму отравились более 50 детей, большая часть которых — из Татарстана. В больницу с отравлением также попали несколько вожатых лагеря. Причиной отравления послужила пища в лагере, по предварительным данным, это был салат. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».