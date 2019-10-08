Путин присвоил гендиректору татарстанского застройщика звание заслуженного строителя РФ
Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору ООО «Домкор» Муниру Гайнуллову звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Согласно указу, звание присвоено за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.
«Домкор» работает преимущественно в Закамье. Больше всего объектов у него в Набережных Челнах.ОбществоВласть Татарстан
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