Новости общества

02:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин присвоил гендиректору татарстанского застройщика звание заслуженного строителя РФ

14:30, 08.10.2019
Путин присвоил гендиректору татарстанского застройщика звание заслуженного строителя РФ
Фото: gossov.tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору ООО «Домкор» Муниру Гайнуллову звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Согласно указу, звание присвоено за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.

«Домкор» работает преимущественно в Закамье. Больше всего объектов у него в Набережных Челнах.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров