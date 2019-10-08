Союз потребителей: «Никаких запретов на производство крафтового пива быть не может»

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, комментируя возможное прекращение производства крафтового пива, заявил, что это понятие не было закреплено в законодательстве.

«Это народное, разговорное понятие, хотя его активно используют в рекламе. Крафтовое пиво воспринимается как более привлекательное, как некий кустарный продукт по отношению к продукции массового производства», — отметил эксперт.

По его словам, никаких запретов на производство крафтового пива «быть не может в принципе, потому что главное, что эта продукция соответствует тому определению пива, которое дано в техническом регламенте».

Шелищ при этом не исключил возможность запрета тех напитков, которые могут назвать крафтовым пивом, но которые по техническим параметрам не соответствуют требованиям, предъявляемым к пивной продукции, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Это может произойти тогда, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.