Путин наградил астронавта NASA орденом Мужества после аварии «Союза»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества астронавта NASA Ника Хейга после аварии ракеты «Союз», которая произошла год назад.

Согласно указу, награда присвоена «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».

Напомним, 11 октября 2018 года во время старта ракеты «Союз» с МКС произошла авария носителя. Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали. Капсула с ними аварийно приземлилась в Казахстане.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.