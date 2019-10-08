Новости общества

02:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин наградил астронавта NASA орденом Мужества после аварии «Союза»

14:09, 08.10.2019
Путин наградил астронавта NASA орденом Мужества после аварии «Союза»
Фото: ru.wikipedia.org

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества астронавта NASA Ника Хейга после аварии ракеты «Союз», которая произошла год назад.

Согласно указу, награда присвоена «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».

Напомним, 11 октября 2018 года во время старта ракеты «Союз» с МКС произошла авария носителя. Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали. Капсула с ними аварийно приземлилась в Казахстане.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров