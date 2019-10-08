Евгений Кузнецов сыграет первый матч в НХЛ после дисквалификации за кокаин

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отбыл 3-матчевую дисквалификацию за употребление кокаина в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это всего три матча, но у меня было несколько месяцев без хоккея, а последние часы тянулись очень медленно. Мне казалось, что все игры были очень долгими. Но такова жизнь, мне надо пройти через это. Моя задача — не навредить, и я буду делать все, что мне скажет тренер. Каким бы ни был план, мне надо просто его выполнить», — прокомментировал Кузнецов.

Российский хоккеист сможет принять участие в следующем матче своего клуба против «Далласа», в составе которого играет другой россиянин Александр Радулов.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила на 4 года Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. Он был пойман на употреблении кокаина. Сам хоккеист согласился с дисквалификацией.