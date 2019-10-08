На российских дорогах могут появиться умные «лежачие полицейские»

К 2021 году на российских дорогах могут появиться искусственные дорожные неровности, которые самостоятельно опускаются или поднимаются в зависимости от скорости приближающегося автомобиля. В них будет внедрена система фото или видеофиксации.

«Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ «Автонет». Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн рублей», — передает ТАСС слова представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

Планируется, что эти искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения. Также они будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости разгоняться и тормозить, когда преодолевается искусственная неровность.

Новая разработка будет действовать так: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото или видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения скоростного режима барьер опускается или поднимается. Как подчеркнул собеседник издания, главной особенностью системы является то, что водителю обязательно следует соблюдать правила дорожного движения. Если автомобилист едет по правилам, перед ним не появится искусственная неровность.

Кроме того, работа электропривода может основываться на получении телематических данных транспортного средства: попадал ли водитель в ДТП, нарушал ли ПДД. Система может функционировать дистанционно для пропуска скорой помощи или других экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в правилах дорожного движения могут появиться средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. Их пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам на скорости не выше 20 км/ч.