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В Татарстане резко похолодает, возможен мокрый снег

05:35, 08.10.2019
В Татарстане резко похолодает, возможен мокрый снег

Во вторник, 8 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью и утром местами сильный порывами до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Максимальная температура днем от +5°С до +10°С. В Казани днем ожидается от +6°С до 8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +7°С до 10°С.

Общество Татарстан
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