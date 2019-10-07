«Салават Юлаев» с разгромным счетом уступил «Магнитке»
«Салават Юлаев» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) у себя дома уступил «Металлургу» из Магнитогорска — 0:3.
Гости в каждом из периодов матча забросили по шайбе, оставив свои ворота в неприкосновенности. Голы на счету Паршина, Любимова и Потехина.
Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин записал на свой счет «сухой» матч.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 (15:14) — Паршин (Мозякин);
0:2 (29:24) — Любимов (Матушкин, Мозякин, бол.);
0:3 (56:36) — Потехин (Антипин, Козун);
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