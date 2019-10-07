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«Салават Юлаев» с разгромным счетом уступил «Магнитке»

19:50, 07.10.2019 2
«Салават Юлаев» с разгромным счетом уступил «Магнитке»

«Салават Юлаев» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) у себя дома уступил «Металлургу» из Магнитогорска — 0:3.

Гости в каждом из периодов матча забросили по шайбе, оставив свои ворота в неприкосновенности. Голы на счету Паршина, Любимова и Потехина.

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин записал на свой счет «сухой» матч.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 (15:14) — Паршин (Мозякин);
0:2 (29:24) — Любимов (Матушкин, Мозякин, бол.);
0:3 (56:36) — Потехин (Антипин, Козун);

СпортХоккей Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 00:20
    И где здесь разгромный счёт? Рядовая победу. Журналисту следует более объективно подбирать слова для названия заметки.
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  • Анонимно 09:26
    Беляев из Магнитки, на ТВ прекрасно видно, чо Беляев Сильно ударил Омарка в живот, судья видел этот удар, но сделал вид , что невидел, интересно сколько заплатили? И на матче с Ахматом, судья сделал вид, что не заметил Пенальти, тоже не бесплатно, зачем судьи не любят ФК Уфа, ХК клуб Салават Юлаев.
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