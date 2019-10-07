Летом в России погибли более 400 детей при неорганизованном отдыхе

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В этом году во время самостоятельного летнего отдыха в России погибли более 426 детей, еще 7786 несовершеннолетних пострадали.

За июнь — август были проверены 2203 организации отдыха и оздоровления, пишет RT со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. Результаты проверок показали, что наиболее распространенными остаются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее сообщалось, что летом в лагерях и санаториях отдохнули почти 30 тысяч детей Казани.

Из них 13,9 тыс. человек отдыхали в пришкольных лагерях, 7,4 тыс. — в 14 муниципальных лагерях, около 6 тыс. — в 11 лагерях предприятий, 144 человека — в палаточных лагерях и 18 тыс. — в отрядах труда и отдыха. В оздоровительной кампании также были задействованы пять ведомственных лагерей, пять лагерей на Черноморском побережье и 23 лагеря санаторного типа.

