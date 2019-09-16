Летом в лагерях и санаториях отдохнули почти 30 тысяч детей Казани

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Летней оздоровительной кампанией в 2019 году охвачено 29,2 тыс. детей Казани.

Из них 13,9 тыс. человек отдыхали в пришкольных лагерях, 7,4 тыс. — в 14 муниципальных лагерях, около 6 тыс. — в 11 лагерях предприятий, 144 человека — в палаточных лагерях и 18 тыс. — в отрядах труда и отдыха. В оздоровительной кампании также были задействованы 5 ведомственных лагерей, 5 лагерей на Черноморском побережье и 23 лагеря санаторного типа.

519 казанских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены бесплатными путевками в загородные лагеря и санатории. Помимо этого, в оздоровительных лагерях отдохнули 39 воспитанников детского дома Приволжского района Казани и 100 ребят из Донецкой и Луганской республик, передает корреспондент «Реального времени» с совещания в мэрии.

В социальном проекте «Нескучное лето» объединения «Подросток» приняли участие около 4 800 подростков, проводивших лето в городе.

Кроме того, впервые этим летом работали мобильные молодежно-подростковые клубы Hobby-box — они провели около 100 выездных культурных и спортивных мероприятий.

Всего в течение текущего года с учетом всех каникул организованными формами отдыха в Казани будет охвачено 40,5 тыс. детей.

Напомним, ранее в мэрии Казани рассказали о популярности детских лагерей — конкурс в некоторых из них составляет два-шесть человек на место.