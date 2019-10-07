Производители опровергли прогнозы об аномальном росте цен на молоко

В конце сентября комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты заявил, что в ноябре возможен аномальный рост цен на молочную продукцию, вплоть до 10% из-за запуска заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.

На онлайн-конференции «Реального времени» гендиректор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова заявила, что колебания цен происходят каждый год в осенний период, но запуск ЭВС на них не окажет значительного влияния.

— Осенью ежегодно бывает повышение цен на молочную продукцию от 5 до 7%. Я думаю, этот год не станет исключением. Но это связано с волатильностью спроса, повышением цен на сырье от производителей молока именно в осенне-зимний период, происходит ежегодно. Прямой связи введения ветеринарной сертификации с повышением цен на молоко я не вижу. Хотелось бы отметить, что введение ветеринарной сертификации все-таки позволит в конечном итоге потребителю получать качественный продукт, если государство будет и дальше придерживаться этой линии, — предположила собеседница «Реального времени».

Рост, по словам Светланы Барсуковой, в первую очередь коснется цельномолочной продукции. При этом он не будет «сильно заметным» для конечного потребителя, поскольку магазины в последние годы придерживаются политики акционности и вряд ли откажутся от нее.