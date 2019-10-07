Давиташвили и Соболев вошли в символическую сборную 12-го тура РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную 12-го тура по версии OptaSports.
В число лучших вошли сразу несколько игроков «Крыльев Советов», «Оренбурга» и «Рубина». Так, в сборной оказались защитники «Оренбурга» Терехов и Радакович и игрок обороны самарцев Карпов. Также лига отметила игру полузащитника «Рубина» Давиташвили и нападающего «Крыльев» Соболева.
Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Бабурин — Карпов, Радакович, Терехов — Байрамян, Давиташвили, Оздоев, Обляков — Соболев, Азмун, Эдер.СпортФутбол Татарстан
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