Экс-защитник «Ак Барса» Постма покинул «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с защитником Полом Постмой. Об этом сообщает официальный сайт уральской команды.

В текущем сезоне-2019/20 КХЛ 30-летний защитник принял участие в 10 матчах регулярного первенства, в которых отдал две результативные передачи с показателем полезности «-2».

В прошлом хоккейном году Постма выступал за «Ак Барс». В составе казанского клуба канадец провел 57 матчей и набрал 28 (8+20) очков. После завершения контракта Постма перешел в «Металлург».