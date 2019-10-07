Татарстанские волонтеры помогут подключиться к «цифре»

14 октября в Татарстане прекратится аналоговое вещание. Для перехода на «цифру» в республике действует штаб, который помогает татарстанцам настроить телевизоры на новое вещание.

В нем работают 279 волонтеров. Участникам войны оборудование предоставили бесплатно, а социально незащищенным людям выделили компенсацию на приобретение приставок для подключения к цифровому вещанию. В настоящее время продано 22 тыс. приставок.

Отмечается, что все вопросы по переходу на «цифру» можно задать на странице «Открытая Казань» или по телефону горячей линии : 8-800-222-8-716.