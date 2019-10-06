На чем ездят россияне: топ-10 самых популярных авто в РФ

KIA Rio является самой распространенной иномаркой в России, однако в пятерку лидеров среди зарегистрированных на территории РФ моделей не входит.

На первом месте — седан Lada 2107, на 1 июля 2019 года в стране насчитывалось 1,7 млн «семерок». Второе место в рейтинге самых распространенных в России марок автомобилей, подготовленном агентством «Автостат», у Lada 2106 — таковых в РФ 1,5 млн шт. Замыкает первую тройку внедорожник Lada 4x4, парк которой составляет по итогам 7 месяцев текущего года 1,2 млн шт.

В топ-10 также попали: Lada 2109 (849 тыс. шт.), Lada 2110 (828 тыс. шт.), KIA Rio (793,4 тыс. шт.), Lada 2114 (772 тыс. шт.), Hyundai Solaris (766,2 тыс. шт.), Ford Focus (746,6 тыс. шт.) и Lada 2105 (723,3 тыс. шт.).

На 1 июля 2019 года в России числилось более 44 млн легковых автомобилей, передает «Автостат».

Ранее стало известно, что большая часть россиян негативно относятся к оформлению ОСАГО онлайн.